Maltempo in Emilia Romagna: Protezione civile Ue, all’Italia attrezzature di pompaggio dell’acqua da 8 Paesi

(Bruxelles) A seguito di una richiesta di assistenza da parte dell’Italia, l’Ue ha messo a disposizione attrezzature di pompaggio dell’acqua provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia attraverso il meccanismo di protezione civile comunitario “per aiutare le autorità italiane a far fronte a forti inondazioni”. La richiesta, spiega un comunicato, “arriva dopo che le gravi condizioni meteorologiche in Italia hanno provocato nei giorni scorsi alluvioni e smottamenti, interessando in particolare l’Emilia Romagna centro-settentrionale”. Il 21 maggio le autorità italiane hanno attivato il meccanismo di protezione civile dell’Ue. La richiesta di assistenza riguarda attrezzature di pompaggio ad alta capacità del Pool europeo di protezione civile. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue “è stato in costante contatto con le autorità italiane, che stanno attualmente valutando le offerte, e l’Ue è pronta a fornire ulteriore aiuto se necessario”. Il servizio Copernicus dell’Ue ha inoltre fornito la mappatura satellitare di emergenza delle aree colpite.