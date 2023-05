Maltempo in Emilia Romagna: Imola, la diocesi promuove raccolta fondi per alluvionati e colletta straordinaria a Pentecoste

La diocesi di Imola e il suo ufficio pastorale Caritas hanno aperto una raccolta fondi per sostenere comunità e famiglie colpite dall’emergenza causata dai fenomeni atmosferici estremi della scorsa settimana. Ne da notizia la diocesi con una nota diffusa oggi. “Tanti sono i bisogni a cui si sta cercando di dare risposta insieme alle autorità civili e alle associazioni, tanti saranno quelli che proveremo a sostenere potenziando il Fondo emergenza famiglie e il Fondo per i prestiti fiduciari e microcredito. Chiediamo – scrive la diocesi – alle chiese e comunità parrocchiali, in particolare a quelle non direttamente colpite dalle alluvioni, di aderire alla colletta straordinaria indetta per domenica prossima 28 maggio, solennità di Pentecoste. Invitiamo tutte le comunità della diocesi ad avere una particolare cura per le persone più fragili e sole, che in questa situazione di estrema difficoltà possono sentire ancora più pesante il dramma che le ha colpite”.