Pentecoste: mons. Marini (Tortona), “è la festa della Chiesa”. L’invito alla veglia di sabato sera in cattedrale

“La Pentecoste è la festa della Chiesa, che si ritrova unita, con un cuor solo e un’anima sola, corroborata dalla potenza dello Spirito Santo per vivere in intima comunione di amore con il Signore risorto e per testimoniare la Sua salvezza, con slancio e audacia, a tutte le genti. Dove c’è lo Spirito di Gesù c’è vita, la vera Vita nella meraviglia del cuore. E noi, tutti insieme, desideriamo chiedere ancora una volta il dono di questa Vita che rende nuove tutte le cose, i nostri cuori e la faccia della terra”. Lo scrive il vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, nella lettera alla comunità diocesana per invitare alla partecipazione alla prossima veglia di Pentecoste.

“Nel corrente anno pastorale – spiega il presule – ho pensato di dare di nuovo particolare rilevanza alla veglia di Pentecoste, che celebreremo a livello diocesano il prossimo sabato 27 maggio alle 21, in cattedrale a Tortona. Sarà una bella occasione per ritrovarci tutti insieme, presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, persone consacrate, fedeli laici, a celebrare l’Eucaristia, invocando con fervore lo Spirito Santo, nel contesto del cammino sinodale che stiamo vivendo. Spero con tutto il cuore che possiate essere presenti numerosi a questa celebrazione liturgica”.