La diocesi di Fidenza esprime vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna. A tutte le comunità è stata chiesta una particolare attenzione nella preghiera e al contempo un segno concreto attraverso una colletta, coordinata dalla Caritas diocesana, che avrà luogo in tutte le parrocchie domenica 28 maggio. Per quanti volessero fare una donazione privatamente è possibile utilizzare il conto corrente della Fondazione Mons. Giberti (cui fa capo la Caritas diocesana).