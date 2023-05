Papa Francesco: a Festival internazionale abilità differenti, “proseguire impegno per riabilitazione e integrazione”

(Foto Coop Nazareno)

Sono arrivati ieri al Festival internazionale abilità differenti 2023, in corso in queste settimane a Carpi e in altri centri dell’Emilia Romagna, i saluti e gli auguri di Papa Francesco. Lo scorso 15 febbraio, al termine dell’esibizione in Vaticano dell’Orchestra Scià Scià (Cooperativa Nazareno) e dell’Orchestra “Alberti Pio” (Scuola media A. Pio Carpi) nel corso dell’udienza in Sala Nervi, Enrico Zanella (direttore di Scià Scià) aveva personalmente consegnato a Papa Francesco il book Festival 2022 con tutte le immagini e le descrizione della manifestazione dello scorso anno. Nella lettera inviata a nome del Pontefice, dalla Segreteria di Stato vaticana a Sergio Zini, presidente della Cooperativa Nazareno, si ricorda l’udienza di febbraio e il dono della pubblicazione, molto apprezzato dal Pontefice che esorta “a proseguire nel generoso impegno volto a favorire, attraverso progetti artistici e formativi, la riabilitazione, l’integrazione ed il benessere delle persone con fragilità psico-fisiche”. Il Papa, si legge nel messaggio, “mentre affida lei e gli operatori di codesta Cooperativa alla materna protezione della Vergine Maria, di cuore vi imparte la desiderata benedizione apostolica, fonte di ogni grazia celeste, che volentieri estende a quanti prenderanno parte alla XXV edizione del Festival internazionale delle abilità differenti, con l’augurio che lo Spirito Santo conceda a ciascuno la forza illuminante dei suoi ineffabili doni”.