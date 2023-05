Migranti: Piantedosi (min. Interno), “per arrivare a una soluzione sostenibile bisogna riformare le norme Ue”

“Quello di oggi è stato un confronto costruttivo. L’emergenza migratoria che stiamo vivendo dimostra che per arrivare a una soluzione sostenibile e di lungo termine bisogna riformare le norme della Ue in materia di asilo e migrazione. Questa riunione dimostra la volontà di confrontarsi concretamente prima del Consiglio di giugno”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che oggi si è recato a Bruxelles per una riunione di coordinamento sul negoziato del Patto europeo di asilo e migrazione con gli omologhi di Germania, Francia, Spagna (prossima Presidenza della Ue), Belgio (presidenza dal gennaio del 2024) Svezia (presidenza in corso) e Repubblica Ceca.

Per il titolare del Viminale, “serve un approccio europeo per sviluppare un sistema di gestione della migrazione e il potenziamento del sistema dei rimpatri”.