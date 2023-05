Diocesi: Caritas Cagliari, dalla Difesa 15mila euro per le famiglie fragili

Ammonta a 15mila euro la somma che è stata consegnata ieri al direttore della Caritas diocesana di Cagliari, don Marco Lai, al termine della iniziativa sportiva “Joint Run” svoltasi nell’ambito del “Join stars Village”. A consegnarla è stato il generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante operativo del Vertice interforze. Quanto donato da Esercito italiano e Difesa, viene spiegato, andrà a sostenere gli interventi portati avanti dalla Chiesa cagliaritana, attraverso la Caritas, a favore delle famiglie che soffrono a causa della povertà energetica e delle difficoltà abitative.

“Un’iniziativa che, con tutte le istituzioni, guarda verso il basso – ha affermato don Lai – e che unisce il mondo dello sport con quello del volontariato. Veniamo fuori da tempi complicati, segnati dalla pandemia e da altre emergenze: il nostro pensiero corre in particolare all’Emilia Romagna”. “Quanto riceviamo – ha proseguito –, in accordo con gli stessi organizzatori, sarà finalizzato a sostenere le famiglie che faticano a far fronte ai costi ordinari delle bollette, ma anche a quello dell’abitazione. Come Caritas lavoriamo in sinergia con le varie istituzioni, locali e governative; ringraziamo per la fiducia accordataci”.

Durante l’iniziativa, Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di finanza, Capitaneria di porto-Guardia costiera, Corpo militare della Croce rossa, Vigili del fuoco e Protezione civile hanno incontrato i visitatori e raccontato i vari interventi portati avanti, tra aree espositive e attività interattive.

“Il Comando operativo che ho l’onore e il privilegio di dirigere – ha spiegato Figliuolo – ha voluto con questa manifestazione cercare un punto di incontro tra le forze armate, la popolazione di Cagliari e della Sardegna, e chi è meno fortunato”. Il generale ha sottolineato la “garanzia della Caritas che, sulla base delle esigenze, in raccordo con istituzioni e realtà locali, riesce a essere puntuale e intervenire a favore di chi è in difficoltà”. E ha fatto appello ad aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna colpite da alluvioni e frane: “Gli italiani sono sempre un popolo molto generoso ed è giusto in questo momento convogliare le nostre energie verso chi ha più bisogno”.