Tv2000: in onda martedì 23 maggio, il documentario “Il filo della memoria” con intervista a Maria Falcone in occasione del 31° anniversario della strage di Capaci

“La morte di Giovanni non può essere considerata una sconfitta, ma deve essere considerata quasi una vittoria”. Così Maria Falcone nel documentario di Tv2000 “Il filo della memoria”, a cura di Massimiliano Cochi, trasmesso su Tv2000 martedì 23 maggio in seconda serata, in occasione del 31° anniversario della strage di Capaci e nella Giornata della legalità in ricordo delle vittime della mafia. Maria Falcone torna nel Liceo classico “Umberto I” di Palermo, dove hanno studiato lei e Giovanni, e ricorda il fratello. Un racconto personale che diventa a tratti corale, con le voci di chi lo ha conosciuto e di chi ha collaborato con lui. Un racconto che diventa testimonianza da tramandare a chi Giovanni Falcone non lo ha mai conosciuto e alle nuove generazioni.