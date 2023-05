Diocesi: Molfetta, un laboratorio di tecniche pastorali per far conoscere le tecniche più innovative per comunicare e diffondere il Vangelo

Un laboratorio di tecniche pastorali per far conoscere le tecniche più innovative per comunicare e diffondere il messaggio evangelico: a promuoverlo venerdì 26 e sabato 27 maggio, (ore 16-19), presso il seminario diocesano, è l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi che invita i sacerdoti, gli animatori della cultura e della comunicazione e quanti si occupano a vario titolo dei media diocesani, parrocchiali e degli istituti religiosi e operano nel settore della comunicazione. Durante il laboratorio, gli animatori impareranno a utilizzare strumenti digitali come caroselli, podcast e reel per creare contenuti coinvolgenti e di qualità. Grazie a questi strumenti, i partecipanti acquisiranno tecniche pastorali versatili per ogni argomento e da poter impiegare nella catechesi, nella formazione o nella sensibilizzazione su tematiche sociali. Il laboratorio condotto da don Domenico Bruno, sacerdote e podcaster e da Luciana Impera, docente e storyteller sarà diviso in sessioni teoriche e pratiche. Si avrà la possibilità di apprendere le nozioni di base sulla creazione di contenuti e di metterle subito in pratica. Per partecipare, è necessario registrarsi entro il 23 Maggio compilando il modulo di registrazione online sul sito web della diocesi.