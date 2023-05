Giubileo 2025: Roma, il 24 maggio la presentazione del Diploma in storia e arte dei giubilei

Verrà presentato mercoledì prossimo, 24 maggio (ore 16.30, Aula Magna, Pontificia Università Gregoriana), il nuovo Diploma in Storia e Arte dei Giubilei, che sarà attivo presso la Pontificia Università Gregoriana a partire dall’Anno accademico 2023-2024, quale contributo alla preparazione del prossimo Giubileo ordinario 2025. Dopo i saluti del Rettore, padre Mark Lewis, interverranno i docenti del corso Ottavio Bucarelli (moderatore del Diploma), Domenico Rocciolo, Cecilia Proverbio, Andrea Antonio Verardi, Nicoletta Bernacchio, Massimiliano Ghilardi, Lydia Salviucci, Ilaria Fiumi Sermattei, Pietro Zander. Con questo nuovo percorso accademico, che affianca il Diploma in Antichità Cristiane e Medievali già attivo presso la medesima Facoltà, la Pontifica Università Gregoriana – si legge in una nota – intende ulteriormente valorizzare l’unicità storico-artistica della città di Roma, memore dell’invito rivoltole da Papa Francesco: “Valorizzate il luogo stesso in cui vi trovate a lavorare e studiare, cioè la città e soprattutto la Chiesa di Roma. C’è un passato e c’è un presente. Ci sono le radici di fede: le memorie degli apostoli e dei martiri. Tutto questo non va dato per scontato! Va vissuto e valorizzato, con un impegno che in parte è istituzionale e in parte è personale”. (Discorso del 10 aprile 2014). Il Diploma in Storia e Arte dei Giubilei gode del patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione e della Fabbrica di San Pietro in Vaticano. Il Diploma è inoltre riconosciuto come titolo di accreditamento ai fini dell’abilitazione al servizio di guida nella basilica di San Pietro, secondo le modalità previste dalla Fabbrica di San Pietro.