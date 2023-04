Via Crucis: il card. De Donatis legge la preghiera dei “14 grazie”

Si intitola “14 grazie” – uno per ogni stazione – ed è la preghiera con cui si è conclusa la Via Crucis al Colosseo, a cui hanno partecipato circa 20mila persone. Ecco il testo integrale della preghiera, letta dal card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma: “Signore Gesù, Parola eterna del Padre, per noi ti sei fatto silenzio. E nel silenzio che ci guida al tuo sepolcro c’è ancora una parola che vogliamo dirti ripensando al cammino della via crucis percorsa con te: grazie! Grazie, Signore Gesù, per la mitezza che confonde la prepotenza. Grazie, per il coraggio con cui hai abbracciato la croce. Grazie, per la pace che sgorga dalle tue ferite. Grazie, per averci donato come nostra Madre la tua santa Madre. Grazie, per l’amore mostrato davanti al tradimento. Grazie, per aver mutato le lacrime in sorriso. Grazie, per aver amato tutti senza escludere nessuno. Grazie, per la speranza che infondi nell’ora della prova. Grazie, per la misericordia che risana le miserie. Grazie, per esserti spogliato di tutto per arricchirci. Grazie, per aver mutato la croce in albero di vita. Grazie, per il perdono che hai offerto ai tuoi uccisori. Grazie, per avere sconfitto la morte. Grazie, Signore Gesù, per la luce che hai acceso nelle nostre notti e riconciliando ogni divisione ci ha reso tutti fratelli, figli dello stesso Padre che sta nei cieli”.