Venerdì Santo: San Marino-Montefeltro, oggi Via Crucis, processione e rievocazione della Passione

Sono diverse le celebrazioni in programma oggi, Venerdì Santo, nella diocesi di San Marino-Montefeltro. Alle 15 da Sant’Igne prenderà il via una Via Crucis meditata, organizzata da Comunione e Liberazione e guidata dal vescovo Andrea Turazzi. Alle 20, nella cattedrale di Pennabilli, si celebrerà la Liturgia della Passione del Signore presieduta dal vescovo. Alle 21 dalla chiesa della Misericordia partirà la Processione dei Giudei per le vie del centro con arrivo al monastero della Rupe. Alle 22 al castello di Billi si terrà la rievocazione della Passione e morte di Gesù. Sempre in serata, a San Marino Città, si svolgerà una Via Crucis “vivente” con la collaborazione delle monache dell’Adorazione perpetua. La partenza è prevista per le 21 dal convento dei Cappuccini.