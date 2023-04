Società: ForumDD, il 12 aprile a Roma il convegno “Liberare la conoscenza per ridurre le disuguaglianze”

“Liberare la conoscenza per ridurre le disuguaglianze” è il titolo dell’evento organizzato dal Forum Disuguaglianze e Diversità (ForumDD) il 12 aprile a Roma, dalle 11 alle 13, presso la sala conferenze della Fondazione Basso, via della Dogana Vecchia 5. Fabrizio Barca, co-coordinatore del ForumDD, presenterà un Manifesto predisposto da ricercatrici e ricercatori che nel ForumDD si occupano di tematiche legate a conoscenza e disuguaglianze per rilanciare le molteplici proposte elaborate negli anni, per orientare le transizioni digitale e tecnologica in senso democratico.

“Il modo in cui le società governeranno la diffusione e l’uso della conoscenza ha e avrà sempre più un ruolo cruciale nell’aumento o nella riduzione della giustizia sociale – si legge in un comunicato -: la transizione digitale può infatti essere l’occasione per un miglioramento diffuso delle condizioni materiali e sociali delle persone, oppure condurre ad una concentrazione monopolistica della conoscenza e del controllo dei dati senza precedenti”. Affinché si realizzi il primo scenario, “sono necessarie politiche pubbliche per l’innovazione, uno sviluppo segnato da giustizia sociale e ambientale e la riduzione delle disuguaglianze, come quelle richiamate dal Manifesto”.

Massimo Florio, Università di Milano, presenterà lo studio “Mapping of long-term public and private investments in the development of Covid- 19 vaccines”, redatto su richiesta del Parlamento europeo e presentato il 23 marzo a Bruxelles, calcolo del contributo pubblico e privato allo sviluppo e alla produzione dei vaccini contro il Covid-19, mostrando la netta prevalenza del rischio finanziario assunto dal pubblico rispetto al privato, cui sono tuttavia seguiti enormi extra-profitti per un piccolo gruppo di imprese con la resa delle ragioni dell’interesse pubblico.

A seguire, interverranno, per presentare in maggior dettaglio le proposte di policy elaborate a partire dalle rispettive linee di ricerca, Ugo Pagano (Università di Siena), Fulvio Esposito (Università di Camerino), Angelica Sbardella (Centro Ricerche Enrico Fermi) e Giulio De Petra (Centro per la Riforma dello Stato), che tratteranno di questioni quali proprietà intellettuale e scienza aperta, impatto sociale delle Università e “Terza missione”, competitività tecnologica verde, ed accesso ai dati per finalità di interesse collettivo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, obbligatoria registrazione qui https://forms.gle/yWN4JAwabRD54BVNA. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sul canale youtube del ForumDD.