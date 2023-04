Pontificia Università Lateranense: il calendario di eventi in programma ad aprile e maggio

La Pontificia Università Lateranense ha diffuso oggi il calendario di eventi promossi per i mesi di aprile e maggio. Il 19 aprile, dalle 11:30 nell’Aula Paolo VI, benedizione dell’opera scultorea di Sant’Efrem il Siro. Dal 19 aprile seconda edizione della Scuola di innovazione sociale per la pace. Lunedì 24 aprile, dalle 14.30 nell’Aula Paolo VI, presentazione della produzione scientifica della Cattedra Gloria Crucis. Il 26 aprile, dalle 16 nell’Aula Paolo VI, “‘Rossano 100’. Giornata di studio nel centenario della nascita di mons. Pietro Rossano”. Il 9 maggio, dalle 11 nell’Aula Paolo VI, “Cristianesimo e metafisica in Maria Zambrano”, un Seminario di studio promosso dall’Area di Ricerca “La metafisica nel pensiero contemporaneo”. Il giorno seguente, 10 maggio, dalle 9.15 nell’Aula Paolo VI, “In prima persona. Figure dell’identità nel pensiero contemporaneo”, convegno organizzato dall’Area di Ricerca “Edith Stein e il pensiero contemporaneo”. Sempre il 10 maggio, nell’Aula Pio XI, è prevista l’apertura della mostra fotografica su don Milani; nell’occasione di terrà un convegno alla presenza del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. Nelle giornate dell’11 e 12 maggio, nell’Aula Paolo VI, si svolgerà “Pace tra le genti. A 60 anni dalla Pacem in Terris” promosso dalla Pontificia Università Lateranense e dal Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Infine, il 16 maggio, nell’Aula Paolo VI, verrà presentato il libro “Pentecoste. Fuoco. Fiamma luce calore. Riflessioni e preghiera di Novena” (Aga Editrice) di mons. Fortunatus Nwachukwu, segretario del Dicastero per l’Evangelizzazione, sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari.