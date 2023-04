Venerdì Santo: Livorno, in serata elevazione spirituale in cattedrale con esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi

Sarà il vescovo di Livorno, mons. Simone Giusti, a presiedere nella serata di oggi, 7 aprile, nella cattedrale di San Francesco, l’elevazione spirituale per il Venerdì Santo con l’esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi proposta da Orchestra e Coro del Teatro Goldoni diretti da Giancarlo De Lorenzo, con Silvia Pantani soprano e Mae Hayashi mezzosoprano. L’evento prenderà il via alle 21.

“Il titolo scelto per l’elevazione spirituale – ha spiegato don Simone Barbieri, incaricato per la Musica sacra e maestro di Cappella del Duomo – intende richiamare le tre parole con le quali Pergolesi, a soli ventisei anni e ormai morente, suggella la partitura dello Stabat Mater: ‘Finis, Deo gratias’. L’ineffabile delicatezza di quest’opera, che ritrae la Vergine Mariaai piedi della croce, introduce immediatamente alla contemplazione del mistero della nostra salvezza. Alla sera del Venerdì Santo, grazie alle note del giovane compositore, calate nel suo contesto originario, saremo così aiutati a meditare l’amore di Dio che si manifesta nella morte di Cristo”.