Pasqua: mons. Pavanello (Adria-Rovigo), “è il fondamento di ogni festa cristiana ma non ne siamo consapevoli”

“Non è una festa tra le altre, ma l’origine e il fondamento di ogni festa cristiana. Purtroppo, non ne siamo consapevoli e lo dimostra la partecipazione molto ridotta al Triduo pasquale anche tra i praticanti”. E’ quanto scrive mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo, nel suo messaggio di auguri per la Pasqua. “Auguro a tutti di sentire la forza di rinnovamento e di salvezza che viene dall’annuncio pasquale: ‘Cristo è risorto! È veramente risorto’. Questo annuncio ha immesso nella storia dell’umanità un dinamismo di vita mai conosciuto prima. Non solo ha cambiato la vita di chi l’ha accolto, ma ha trasformato il corso della storia. Se anche noi riuscissimo a coglierne la potenza, potremmo diventare artefici di un mondo nuovo”.