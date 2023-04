Settimana Santa: il documentario “The Mystery man” dedicato alla Sacra Sindone su Tele Belluno

“The Mystery man” è il documentario, realizzato da Dolomiti Production che andrà in onda su Tele Belluno, che fa riferimento all’omonima mostra ideata da Alvaro Blanco, inaugurata a Salamanca alla fine del 2022 e giunta nella Cattedrale di Guadix, in provincia di Granada, in occasione della Settimana Santa. In sei sale, suddivise in seicento metri quadri, l’esposizione sviluppa un itinerario storico, archeologico ed artistico relativo alla figura di Gesù e al ritrovamento della Sacra Sindone, la reliquia più studiata della storia. In chiusura del percorso si trova la prima e unica rappresentazione iperrealista dell’uomo della Sindone, realizzata con le migliori tecnologie in seguito ad approfonditi studi forensi: “The Mystery man” è la figura di un uomo disteso completamente nudo, realizzato in lattice e silicone, che ha impressi sul corpo 250 colpi e 150 frustate. Data la risonanza del tema a livello globale, la mostra è itinerante e nei prossimi mesi interesserà numerose località internazionali.