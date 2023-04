Pellegrinaggi: Unitalsi, al via la stagione con il primo treno per Lourdes

Partirà lunedì 10 aprile alle 10.25 dalla stazione di Verona il primo treno della stagione dei pellegrinaggi Unitalsi, dopo quello dell’11 febbraio, diretto a Lourdes, e si concluderà domenica 16 aprile. Dall’Italia, con un treno e due aerei, saranno circa 900 tra soci e pellegrini, di cui 260 i volontari, 180 tra ammalati e disabili e 20 famiglie con bambini in difficoltà, che raggiungeranno il santuario francese partecipando al primo pellegrinaggio sezionale di quelli già programmati da aprile ad ottobre. Al loro primo pellegrinaggio con l’Unitalsi a Lourdes anche un gruppo di 50 giovani studenti del Liceo Montanari (4 ° superiore). Il pellegrinaggio sarà guidato da mons. Domenico Pompili, vescovo ddi Verona, accompagnato da 25 sacerdoti, coadiuvato da Renata Stevan, presidente della Sezione Triveneta dell’Unitalsi. “L’attesa è tanta e l’emozione è grandissima per la nostra Associazione e per la Sezione Triveneta, la prima che lunedì Santo partirà alla volta di Lourdes – ha sottolineato Rocco Palese, presidente nazionale Unitalsi -. Il primo pellegrinaggio della stagione ha registrato quasi 900 partecipanti, un ottimo segnale che ci riempie di entusiasmo e di fiducia per tutta la stagione. L’Unitalsi quest’anno ha scelto di essere una comunità di ‘Pietre vive’ che in pellegrinaggio e nella vita di tutti i giorni continua a costruire un mondo di pace, di solidarietà e di attenzione all’altro. I primi pellegrini che partiranno tra pochi giorni ci confermano che sono tante le persone che, nonostante le difficoltà quotidiane, desiderano vivere quel clima di fede e di speranza, quei momenti di riflessione e di preghiera, quegli attimi che solo a Lourdes e davanti alla Grotta si possono vivere, circondati dal servizio costante verso i nostri amici in difficoltà. L’Unitalsi è pronta ad accoglierle e accompagnarle”. Il programma del pellegrinaggio sarà ricco di momenti di preghiera e di scoperta del Santuario e dei luoghi dove è vissuta la piccola Bernadette Soubirou. Oltre alle celebrazioni delle messe e alle processioni eucaristiche e aux flambeaux.