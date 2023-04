Pasqua: mons. Aguiar, (Gmg Lisbona 2023), “la sfida è accompagnare Cristo dall’Ultima Cena al Calvario, dal Calvario al Sepolcro e dal Sepolcro alla Risurrezione”

Mons. Americo Aguiar (Foto Sir)

“Accompagnare Cristo dall’Ultima Cena al Calvario, dal Calvario al Sepolcro e dal Sepolcro alla Risurrezione”: è questa la sfida del cammino di preparazione alla Pasqua secondo mons. Américo Aguiar, Presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023. Nel suo messaggio per la Pasqua il vescovo ricorda l’invito che “abbiamo sentito tante volte nell’Eucaristia, ‘Beati gli invitati alla Cena del Signore: ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo’, rivolto a tutti ‘gli uomini e le donne che riconoscono Cristo come loro Salvatore, il Messia’”. Ma perché questo incontro con il Cristo vivente sia fruttuoso, avverte il presule, “Egli deve risorgere quotidianamente e permanentemente nel mio e nel vostro cuore, per poterlo poi testimoniare”. Da qui la necessità di prepararsi ad accogliere il Cristo Risorto.