Ucraina: Unicef, oltre 40.000 bambini si sono uniti ad un’iniziativa nazionale sulle regole di sicurezza contro le mine

Oltre 40.000 bambini si sono uniti al “dettato” radiofonico nazionale sulla sicurezza contro le mine, trasmesso dalla radio ucraina e da varie piattaforme online (tre giorni fa). I bambini hanno ascoltato consigli salvavita e li hanno annotati grazie alla voce di Patron, un famoso cane ucraino che fiuta le bombe in un popolare cartone animato e ambasciatore ufficiale dell’Unicef. L’iniziativa – si legge in un comunicato – è stato organizzato con il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze dell’Ucraina, il Servizio di Emergenza di Stato dell’Ucraina (SES), la radio ucraina e il Mine Action Center. Oltre 1.400 bambini hanno scritto il dettato presso i Centri per l’infanzia Spilno in tutte le regioni dell’Ucraina, e altri 40.000 si sono iscritti online, tutti entusiasti di imparare dal loro eroe dei cartoni animati preferito come stare al sicuro intorno agli oggetti esplosivi. “La sicurezza dalle mine è diventata una conoscenza fondamentale per i bambini ucraini, visto che la guerra ha reso l’Ucraina uno dei paesi al mondo maggiormente contaminati da mine”, spiega il rappresentante Unicef in Ucraina Murat Sahin. Secondo il SES, al 4 aprile 2023, fino a 174.000 chilometri quadrati (circa il 30%) del territorio dell’Ucraina potrebbe essere stato contaminato con ordigni esplosivi o mine. Secondo il SES ci sono stati casi di giocattoli per bambini trasformati in mine e altri oggetti che attirano l’attenzione dei bambini e, quindi, rappresentano una minaccia significativa per la loro vita e salute. 83 bambini morti o feriti a causa di mine e residuati bellici esplosivi sono stati verificati dalla Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina dal 24 febbraio 2022 al 5 marzo 2023. Tuttavia, queste sono solo le vittime accertate e il numero reale è probabilmente molto più alto.