Venerdì Santo: Viterbo, in serata Processione del Cristo morto e rappresentazione della Crocifissione

Nella serata di oggi, Venerdì Santo, anche Viterbo rivivrà la tradizionale Processione del Cristo morto per le vie della città presieduta dal vescovo Orazio Francesco Piazza con la presenza delle autorità cittadine. Un momento di intensa preghiera e riflessione nel giorno in cui la Chiesa commemora la Morte di nostro Signore Gesù Cristo. La Processione, con la statua della Madonna addolorata e del Cristo morto, si snoderà a partire dalle 21.30 dalla chiesa del Gonfalone percorrendo via Annio e da piazza Fontana Grande scenderà via Cavour per raggiungere piazza del Comune e concludersi in cattedrale. La processione vedrà la partecipazione delle Confraternite del Gonfalone, insieme ai portatori della Madonna Liberatrice e della banda parrocchiale “S. Maria dell’Edera e S. Maria del Paradiso” che animerà musicalmente il tragitto. All’arrivo della processione in piazza San Lorenzo, sarà rappresentata la scena della Crocifissione con tante comparse in costume curata dalla parrocchia dei Santi Valentino e Ilario.

“Anche quest’anno – si legge in una nota della diocesi – la sacra rappresentazione vede quasi centocinquanta comparse, fra giovani, adulti e famiglie in costume fedelmente ricostruiti. Anche i testi sono stati rivisitati e saranno interpretati quest’anno con voce dal vivo da Stefano Nazzaro speaker della Rai, Chiara Palumbo e Piermaria Cecchini registi e operatori teatrali che narreranno gli ultimi momenti della Vita di Gesù toccando il tema della misericordia”. Il progetto ormai alla sua 10ª edizione, ideato e messo in scena dai volontari della Parrocchia dei Santi Valentino e Ilario (quartiere Villanova), anche quest’anno vede la collaborazione della Parrocchia di Santa Barbara e del gruppo “Nonni e nipoti”, è stato pensato per creare punti d’incontro e fornire un’opportunità per crescere insieme attraverso l’impegno comune.