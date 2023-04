Terremoto Centro Italia: Cri, l’11 aprile a Roma presentazione del Rapporto su “Ripresa e ricostruzione post-disastro”

Partendo dall’analisi del terremoto del Centro Italia del 2016, si terrà l’11 aprile a Roma alle ore 11.00 presso la Sala Azzurra della Cri (via B. Ramazzini 31) la presentazione del Rapporto su “Ripresa e ricostruzione post-disastro”, realizzato dalla Croce Rossa Italiana. All’incontro parteciperanno: Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Guido Castelli, Commissario per la Ricostruzione post terremoto del Centro Italia, Marco Coletti, Responsabile Unità di progetto della CRI “Sisma del Centro Italia”, e Tommaso Natoli, autore del Rapporto, collaboratore della Cri e consulente dell’Ifrc Disaster Law come parte del Progetto dell’Ifrc su “Law and Disaster Recovery and Reconstruction”. La presentazione del Rapporto sarà anche l’occasione – sottolinea la Croce Rossa Italiana – per fare il punto sulle opere di ricostruzione post sisma 2016 realizzate, ad oggi, da parte dell’Associazione.