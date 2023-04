Pasqua: mons. Spinillo (Aversa), “L’amore di Dio ha attraversato la storia e vinto le tenebre”

“Pasqua, il grande passaggio: risorge l’uomo nuovo”. Con queste parole di annuncio gioioso, mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, apre il suo messaggio per la Santa Pasqua 2023. “È l’umanità che ha vinto il peccato e il male, rimanendo fedele al bene, testimoniando la propria obbedienza all’amore del Padre nel momento più difficile, quando cioè tutto sembrava congiurare per rinnegare la Verità”. L’amore di Dio, prosegue il vescovo, “ha attraversato e fecondato la storia dell’umanità, scontrandosi con tutto ciò che era tenebra: così, la luce trionfa”. Simbolo prezioso della fede cristiana è la croce, che “racconta la grandezza infinita del sacrificio del Cristo, ovvero di colui che ha pagato il prezzo della nostra Redenzione”. “Gesù, il figlio di Dio, caduto come spossato nella lotta contro il male per poi rialzarsi e donare tutto se stesso, è l’annunzio del nuovo giorno oltre la tenebra, il giorno della Pasqua”, conclude mons. Spinillo.