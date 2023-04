Diocesi: Grosseto, in lutto per la morte don Enzo Mantiloni, parroco di Caldana e assistente del Centro volontari della sofferenza

“Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della morte del suo Signore, la comunità diocesana di Grosseto è attraversata dal dolore per la morte di un suo caro sacerdote: don Enzo Mantiloni”. Lo annuncia la diocesi di Grosseto in una nota. “Il Signore – dice il vescovo Giovanni Roncari – ha chiamato un suo servo buono e fedele, che ha amato la sua vocazione, l’ha onorata con il suo zelo, la passione per la missione, l’amore profondo all’Eucaristia e a Gesù, che ha servito nella gente e soprattutto nei malati, nei lunghi anni di impegno nel Centro Volontari della Sofferenza. Per questa Chiesa è una grave perdita, ma, nel dolore, vogliamo dire grazie a Dio per averci donato don Enzo e per come è stato in mezzo a noi”. Don Enzo è morto alle prime luci dell’alba di questo Venerdì Santo. La salma sarà trasportata la domenica di Pasqua, alle ore 12, nella chiesa parrocchiale di Caldana dove la sera alle 21 si terrà una veglia di preghiera. Le esequie saranno celebrate il Lunedì dell’Angelo alle ore 10 nella chiesa cattedrale di Grosseto. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Braccagni.