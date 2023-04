Scuola: Cei, dal 1° maggio a Rimini convegno nazionale dei direttori degli uffici diocesani per la pastorale scolastica e l’Irc con il card. Zuppi

Torna l’appuntamento con il convegno nazionale dei direttori degli Uffici diocesani di Pastorale della scuola e per l’Irc, quest’anno previsto dall’1 al 3 maggio a Rimini, sul tema “Nel cantiere della strada e del villaggio educativo”.

Il titolo riprende esplicitamente una delle prospettive su cui si svolge il secondo anno del Cammino sinodale della Chiesa in Italia, al quale anche il convegno è orientato.

I lavori avranno inizio nel pomeriggio di lunedì 1° maggio on alcuni interventi riguardanti il “cantiere” Scuola, mentre il giorno successivo l’attenzione sarà concentrata sul “cantiere” Chiesa, grazie alla presenza del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Con lui i partecipanti dialogheranno sull’attuale momento ecclesiale e sociale. Il programma prevede inoltre una riflessione sull’importanza del dialogo tra Oriente e Occidente e una sessione sulle problematiche riguardanti la pastorale per la scuola e l’insegnamento della religione cattolica. Nel pomeriggio del 2 maggio è fissata una visita al Tempio Malatestiano e alla chiesa di S. Agostino, mentre nel mattino del 3 maggio interverrà mons. Claudio Giuliodori, presidente della Commissione episcopale della Cei per l’educazione cattolica, la scuola e l’università.