In occasione del Venerdì Santo, alle 17 nella cattedrale di Reggio Calabria l’arcivescovo Fortunato Morrone presiederà la celebrazione della Passione del Signore. In serata, poi, alle 20, è in programma la Via Crucis cittadina, con partenza dalla cattedrale di Reggio Calabria, per poi snodarsi lungo via Cattolica dei Greci, corso Garibaldi e, infine, piazza Duomo.