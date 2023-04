Religiose: Roma, dal 12 al 14 aprile l’assemblea dell’Usmi per eleggere la nuova presidente

Dal 12 al 14 aprile, oltre 200 Superiore Generali e Superiore Provinciali di diverse Congregazioni religiose si raduneranno a Roma per confrontarsi ed eleggere la presidente che guiderà l’Unione per un nuovo quinquennio. “In cammino sinodale. Donne testimoni del Risorto”, il tema dell’Assemblea, le cui sessioni si svolgeranno presso la sede della Pontificia Università della Santa Croce (piazza Sant’Apollinare 49) e presso la sede dell’Usmi (Via Zanardelli 32). Il programma, si legge in una nota, prevede momenti di preghiera e di riflessione sul futuro della vita consacrata in Italia, relazioni e tavoli di lavoro, focus su processi in atto e spazi di condivisione tra le partecipanti. Il processo elettivo della nuova presidente avrà luogo nella mattinata del 14 aprile. La celebrazione eucaristica del 12 aprile sarà presieduta dal card. João Braz de Aviz, prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, mentre a conclusione lavori presiederà la messa del 14 aprile padre Luigi Gaetani, dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, presidente Cism (Conferenza dei Superiori Maggiori). Il 13 aprile, in mattinata, tutte le partecipanti all’Assemblea andranno in udienza con il Papa in Vaticano.