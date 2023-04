Messa Crismale: Trani, la croce di Cutro in ostensione durante la messa crismale

Durante la Messa Crismale celebrata giovedì 6 aprile, nella Chiesa di S. Giuseppe (Universo Salute) in Bisceglie, presieduta dall’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo, un ruolo significativo è stato svolto dalla Croce di Cutro posta in ostensione nei pressi dell’ambone. “Permettete, prima di concludere, un riferimento alla croce di Cutro, portata dai giovani della Comunità CASA di Ruvo di Puglia, qui presenti”, ha detto l’arcivescovo. “Ringrazio, per questo, la Comunità Oasi 2 San Francesco. Credo che nel nostro cuore ancora risuonino le parole di Papa Francesco pronunciate durante la preghiera dell’Angelus domenica 5 marzo scorso”: “Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti! Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere”.