Caritas: Sardegna, seminario il 13 aprile a San Gavino Monreale su “Raccontare il territorio. La città dell’educazione”

“Raccontare il territorio. La città dell’educazione”, è il titolo del seminario organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Sardegna, dall’Agenzia Redattore Sociale e dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con l’Ucsi Sardegna. L’incontro formativo si terrà giovedì 13 aprile dalle ore 14 alle ore 17 presso il Centro pastorale diocesano di San Gavino Monreale (via Regina Margherita). Il seminario – spiega una nota della Caritas Sardegna – è il quarto promosso nell’ambito del ciclo di seminari formativi “Raccontare il territorio” e sarà dedicato al tema della dispersione scolastica nel contesto locale e regionale, del ruolo della scuola e dell’intera comunità nel combattere questo fenomeno nonché dell’importanza dello sport e delle progettualità attivate nel territorio per supportare i giovani nel loro percorso formativo. Dopo l’introduzione del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi, ci saranno i saluti del sindaco di San Gavino Monreale Carlo Tomasi, del delegato regionale Caritas Sardegna Raffaele Callia, del Presidente dell’UCSI Sardegna Andrea Pala; a seguire gli interventi di Stefano Caredda, direttore dell’Agenzia Redattore sociale; di Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale; di Nunzia Mazzeo, vicepreside Istituto di istruzione superiore “Marconi-Lussu” di San Gavino Monreale; di Chiara Laino, pedagogista; di Sara Mura, vicepresidente della Cooperativa “Sinergie” onlus; di Beatrice Arangino, coordinatrice del sistema bibliotecario “Monte Linas”; di Bruno Perra, presidente regionale Coni Sardegna; di don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba. Infine, alcune testimonianze e un momento di confronto e dibattito. I giornalisti partecipanti avranno diritto a tre crediti formativi.