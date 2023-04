Ue: Michel e Borrell ricordano il genocidio dei Tutsi. “Ricostruire il Rwanda e riconciliarsi. Ricordare, unire, rinnovare”

“Oggi ricordiamo le vittime del genocidio del 1994 contro i tutsi”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “In un momento in cui l’incitamento all’odio sta raggiungendo livelli pericolosi nella regione, dobbiamo ricordare il passato più che mai e unire le forze per ricordare, unire rinnovare”. Anche l’Alto rappresentante per gli Affari esteri, Josep Borrell, ha affidato il suo pensiero a un tweet: “Oggi commemoriamo la Giornata internazionale di riflessione sul genocidio del 1994 contro i tutsi. Lodiamo il Rwanda e la sua gente per la determinazione a rialzarsi dalle ceneri, ricostruire il Paese e riconciliarsi. Ricordare, unire, rinnovare”.