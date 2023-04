Ue: 9 maggio Giornata dell’Europa. Le iniziative in programma. Sedi aperte ai cittadini, visite ed eventi

Il 9 maggio l’Unione europea festeggerà la Giornata dell’Europa 2023, in commemorazione della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, ritenuta la pietra miliare dell’integrazione comunitaria. Per celebrare questa ricorrenza le istituzioni dell’Ue, comprese le delegazioni e le rappresentanze in tutto il mondo, organizzano una serie di attività online e in presenza “che permetteranno di scoprire e conoscere più da vicino l’Unione europea”. Nel prossimo mese di maggio la Giornata dell’Europa “costituirà un punto d’incontro per saperne di più su come l’Unione europea supporti la pace, la sicurezza e la democrazia con la sua determinazione di fronte alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e ad altri conflitti nel resto del mondo”, spiega una nota diffusa dalle istituzioni Ue. La Giornata dell’Europa “consentirà inoltre ai visitatori di conoscere meglio l’impegno dell’Ue a costruire un’Europa verde, digitale e competitiva, equa e qualificata, forte, resiliente e sicura”. Particolare rilievo verrà dato in questa edizione anche all’Anno europeo delle competenze, al via ufficiale proprio il 9 maggio.

Il giorno stesso e nei giorni precedenti e successivi le istituzioni dell’Ue organizzeranno numerose attività interattive nelle sedi locali dei 27 Stati membri e in tutto il mondo. I cittadini potranno conoscere da vicino le istituzioni a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. Sabato 6 maggio, ad esempio, a Bruxelles sarà possibile visitare le istituzioni. Martedì 9 maggio a Lussemburgo sarà possibile visitare la Corte di giustizia dell’Unione europea e il villaggio europeo, allestito dalla rappresentanza della Commissione. Sabato 13 maggio sarà possibile esplorare il Parlamento europeo a Strasburgo e visitare la sede del più grande organo democratico d’Europa.

Il 9 maggio è in programma anche il Festival dell’Anno europeo delle competenze, che a sua volta prevede un vasto programma di iniziative incentrate sulle competenze in diverse località d’Europa.

Nei 27 Stati membri dell’UE e nel resto del mondo le istituzioni dell’Ue celebreranno la Giornata dell’Europa con una serie di attività. Per l’occasione le rappresentanze della Commissione europea “hanno in programma varie iniziative, quali attività di edutainment e quiz, festival, attività sportive, eventi e dibattiti culturali, ma anche attività di visibilità e campagne sui social media”.

Per maggiori dettagli sulle attività della Giornata dell’Europa 2023 consultare la pagina web interistituzionale sulla Giornata dell’Europa.