Diocesi: Terni, domani sera veglia di preghiera per le vocazioni presieduta da mons. Soddu

In occasione della 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, nella serata di domani, venerdì 28 aprile, il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Soddu, presiederà alle 21 nella chiesa di San Francesco a Terni la veglia diocesana per le vocazioni. Sarà – spiega una nota della diocesi – “un incontro per pregare in modo speciale per le vocazioni: al matrimonio, alla vita consacrata, al ministero ordinato ed al laicato vissuto a servizio del Vangelo”.

La 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che sarà celebrata il 30 aprile, ha per tema “Un meraviglioso poliedro”, scelto dall’Ufficio nazionale per la Pastorale delle vocazioni della Conferenza episcopale italiana, per richiamare l’attenzione sulla reciprocità delle diverse vocazioni nella Chiesa, capaci di dar forma a un camminare insieme che implica una valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei membri della Chiesa attraverso un dinamismo di corresponsabilità. Le vocazioni che sono a servizio le une delle altre. La vita consacrata, il ministero ordinato, il matrimonio e il laicato vissuto a servizio del Vangelo, non demarcano territori esclusivi, ma sottolineano aspetti complementari dell’unica vita cristiana, e la missione dell’intero corpo ecclesiale che è annunciare il Vangelo a tutte le persone.