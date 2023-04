Diocesi: Mantova, al via domani la scuola di preghiera “Svegliati mio cuore”

“Il vento soffia dove vuole e, anche se non sappiamo né da dove venga, né dove vada, è certo che accarezza e illumina tutte le cose, rivelandone la bellezza”. “Con queste parole il celebre regista Ermanno Olmi indicava la presenza dello Spirito in tutte le cose, mettendolo in evidenza soprattutto in quell’ordinarietà della vita che diventa luogo di una spiritualità solida e profonda. Avvertiamo oggi un diffuso bisogno di spiritualità, un desiderio che si incontra in moltissime persone di tutte le età, ed è esattamente questo desiderio alla base delle proposte diocesane di scuola di preghiera”. È quanto si legge sul sito della diocesi di Mantova che annuncia così l’iniziativa “Svegliati mio cuore”, un percorso in tre tappe, all’eremo della Ghisiola di Castiglione delle Stiviere, “per risvegliare l’uomo interiore e imparare a pregare coi sensi del cuore. È il cuore che prega! Tutti i percorsi di preghiera, alla fine, conducono sulla via del cuore, per vivere alla presenza di Dio, ove dimora lo Spirito. La ‘preghiera del cuore’ è una modalità di stare in relazione con Dio, accessibile a ogni cristiano e praticata sia nell’Oriente che nell’Occidente cristiano”. Questa nuova edizione della scuola di preghiera vuole addestrare a una “preghiera semplice” che “fa vibrare un cuore unificato, perché tu possa gustare, con tutti i tuoi sensi, il sapore dell’amore di Dio”.

Il primo appuntamento è domani, venerdì 28 aprile, e ha per tema “Che cos’è l’io profondo per un cristiano?”, ossia “Il pellegrinaggio che conduce al cuore: pregare per risvegliare l’uomo interiore”. Il secondo momento sarà venerdì 5 maggio sul tema “Come unificare il cuore, invocando il Nome di Gesù?”, ossia “La preghiera continua: pregare il Nome di Gesù”. L’ultima tappa venerdì 12 maggio su “Come custodire il cuore ‘pulito’?”, ossia “Il combattimento spirituale: pregare per purificare il cuore”.

Tutti gli incontri si tengono all’eremo della Ghisiola di Castiglione delle Stiviere alle 20.45. È prevista la partecipazione del vescovo di Mantova, mons. Marco Busca.