Ammonta a 23.175 euro (ad oggi) la somma raccolta nelle parrocchie nell’arcidiocesi di Agrigento frutto della colletta straordinaria indetta dalla Cei per la domenica 26 marzo e da destinare alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terremoto dello scorso 6 febbraio. L’importo sarà in questi giorni interamente versato a Caritas Italiana per sostenere le azioni delle Caritas di Turchia e Siria e, spiegano dall’arcidiocesi, promuovere la difficile fase della ripartenza.