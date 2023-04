Diocesi: Campobasso-Bojano, sabato convegno “Anziani e giovani: insieme si può”

“Anziani e giovani: insieme si può”. Questo il tema che verrà affrontato nel corso del convegno promosso dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano con la parrocchia San Giuseppe Artigiano per il pomeriggio di sabato 29 aprile. Dalle 16, presso la sala convegni della parrocchia, dopo il saluto di Gustavo De Angelis, direttore della Pastorale sociale e del lavoro diocesana, interverranno l’arcivescovo GianCarlo Maria Bregantini e la consigliera regionale Micaela Fanelli che parlerà di “Lavoro giovanile nel Molise”. De Angelis presenterà poi il progetto “Anziani e giovani: insieme si può” che mira a promuovere la nascita di un intervento rivolto ad anziani fragili attraverso attività di animazione nelle sedi di realizzazione del progetto. Seguirà l’intervento della consigliera regionale Filomena Calenda su “Terza età nel Molise”.

Il progetto – viene spiegato in una nota – è finalizzato anche “a sostenere gli anziani nella loro quotidianità migliorando qualitativamente il livello di vita, prevenire e contrastare il disagio, solitudine isolamento senile, promuovere lo scambio intergenerazionale, salvaguardare le memoria storica dell’anziano, ad informarli sui servizi offerti dal territorio e al contempo vuole sensibilizzare la popolazione sulle problematiche connesse alla ‘terza età’ e ai bisogni della comunità di anziani presente nonché sull’importante ruolo che riveste l’anziano all’interno della società, delle comunità, delle famiglie. Non un problema da risolvere, quindi, ma una risorsa da valorizzare. Tale progetto vuole puntare sulla presenza qualificata di giovani che, per capacità e motivazione, possono portare un valore aggiunto con le competenze comunicative innovative tipiche del mondo giovanile”.