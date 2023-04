Diocesi: Lucca, la Cei inserisce “Thesaurum fidei” nelle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico

L’iniziativa dell’arcidiocesi di Lucca “Thesaurum fidei. Missionari martiri e cristiani nascosti in Giappone” è stata inserita dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) all’interno delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico che si svolgono nel mese di maggio 2023. Lo ricorda una nota dell’arcidiocesi in qui si precisa che “quello lucchese è infatti un progetto di inclusione culturale e di dialogo religioso oltre i confini nazionali che dal 6 al 31 maggio prossimi caratterizzerà la città di Lucca anche nella promozione di beni culturali ecclesiastici, custoditi localmente e in altre realtà ecclesiali italiane e vaticane”. L’iniziativa si compone di due proposte: un convegno internazionale il 6-7 maggio a Palazzo Ducale e poi dall’8 maggio una mostra con un itinerario su più sedi espositive: Biblioteca statale, Archivio di Stato, Archivio storico diocesano, chiesa di San Cristoforo (programma completo su www.diocesilucca.it/thesaurumfidei). Tutto pronto, inoltre, anche per quanto riguarda gli eventi collaterali che si svolgeranno in città attorno a “Thesaurum fidei”. Il primo in programma sarà sabato 6 maggio alle ore 21 nella chiesa di San Pietro Somaldi intitolato “Sakura – Fiori di ciliegio. Puccini, Lucca meets Nagasaki” organizzato insieme alla Fondazione Puccini, l’Associazione Lucchesi nel mondo e Lions Club Lucca Le Mura.