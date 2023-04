Diocesi: Albenga-Imperia, domani conferenza su san Charles de Foucauld e il possibile dialogo fraterno con il mondo islamico

“Cristianesimo e Islam: una fraternità possibile?”. Questo il tema della conferenza sulla figura di san Charles de Foucauld e il possibile dialogo fraterno con il mondo islamico in programma nel pomeriggio di domani, venerdì 28 aprile, ad Albenga. All’incontro, organizzato dall’Ufficio Pastorale diocesano Migrantes in collaborazione col la Comunità laici missionari cattolici (Clmc), interverrà padre Andrea Mandonico, missionario della Sma (Società missioni africane), in dialogo con Abu Bakr Moretta, presidente della Comunità religiosa islamica italiana (Coreis). Alla conferenza, ospitata dalle 17 presso l’auditorium San Carlo, sarà presente mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia.

Padre Mondonico è l’autore di “Mio Dio, come sei buono. La verità e il messaggio di Charles de Foucauld” nel quale vengono messi in risalto i punti salienti della spiritualità e della pastorale del santo.