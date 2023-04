Eurostat: competenze digitali, le giovani ragazze più avanti della media europea

Nel 2021 in Europa il 70% delle ragazze, tra i 16 e i 19 anni di età, aveva competenze complessive di base o superiori superando il tasso di tutti gli individui (54%) e delle donne (52%) con lo stesso livello di competenze. Lo comunica Eurostat in una nota in occasione della Giornata internazionale delle ragazze nelle Tlc, il 27 aprile, quest’anno con il tema “Competenze digitali per la vita”. Si tratta di “competenze sull’informazione e dati, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza e competenze nella risoluzione dei problemi”. Nel 2021, le percentuali più elevate di ragazze con tali competenze nei Paesi Ue si registravano a Malta (96%), in Croazia e Finlandia (entrambe 93%), Repubblica Ceca (89%) e Austria (87%). Le quote più basse sono state registrate in Germania e Romania (entrambe al 47%), Bulgaria (51%), Italia (59%) e Lussemburgo (60%). “La percentuale di ragazze con questo livello di competenze è stata superiore in tutti i Paesi dell’Ue rispetto al tasso di individui con lo stesso livello di competenze”. Ad eccezione del Lussemburgo (64% di tutti gli individui contro il 60% delle ragazze) e la Germania (49% contro 47%). In 15 Stati membri, “la differenza tra la percentuale di ragazze con competenze digitali complessive di base o superiori a quelle di tutti gli individui era superiore di 20 o più punti percentuali per le ragazze”. La Bussola digitale Ue punta all’80% dei cittadini Ue, tra i 16 e i 74 anni, con competenze digitali di base o superiori entro il 2030.