Diocesi: Crema, domani la compagnia Exire presenta “Carlo Maria Martini: storia, mistero, profezia”

Domani, venerdì 28 aprile, alle ore 21, presso la chiesa di S. Bernardino (Auditorium Manenti), a Crema, ci sarà l’evento “Carlo Maria Martini: storia, mistero, profezia”, una rilettura teatrale della compagnia Exire di alcune parole del cardinale. Ingresso libero.

“La compagnia Exire, con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Carlo Maria Martini, vuole ricordare il cardinale con una rilettura teatrale di alcune sue parole, secondo tre grandi direttrici – si legge sul sito della diocesi di Crema -: la storia, per metterci in ascolto delle coordinate suggerite da Martini per abitare la contemporaneità da ‘cristiani pensanti’, aperti al mondo e alle sue sfide sociali, culturali, civili; il mistero, accostando i pensieri, le riflessioni, le azioni del pastore per una sequela di Cristo attraverso una consuetudine continua con la Parola e una ricerca coraggiosa del volto di Dio; la profezia, per farci guidare dalle intuizioni, dai sogni, dalle visioni di Martini per una Chiesa attenta alla storia, capace di vivere dentro le pieghe del tempo come testimone credibile del Vangelo, in ascolto docile dello Spirito”.

L’ideazione e la drammaturgia sono a cura di Sergio Di Benedetto, la regia è di Fabio Sarti.