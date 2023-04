Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, al via domani una due-giorni dedicata a “Il Cantiere dell’educazione”

La Chiesa di San Marco Argentano-Scalea dedica una due-giorni a “Il Cantiere dell’educazione”, organizzata dall’Equipe diocesana per il Sinodo, in collaborazione con gli Uffici diocesani per l’insegnamento della religione cattolica, catechistico, pastorale giovanile e vocazionale. L’obiettivo, si legge sul sito della diocesi, “è quello di offrire momenti di ascolto e riflessione sul mondo dell’educazione e delle giovani generazioni, coinvolgendo nel dibattito gli operatori pastorali e sociali, i docenti, i formatori, le famiglie e gli educatori”.

I lavori inizieranno domani, venerdì 28 aprile, alle ore 17.45 presso la Colonia San Benedetto di Cetraro con un convegno che prevede interventi di esperti in vari campi. Il vescovo Stefano Rega darà il via ai lavori con un saluto e, poi, trarrà le conclusioni, mentre don Francesco Lauria, delegato diocesano per il Sinodo delle Chiese in Italia ed esperto di Teologia pastorale, parlerà dello stile educativo dell’oratorio come luogo e tempo per prendere il largo. Francesco Del Pizzo, docente di Sociologia e Dottrina sociale della Chiesa presso la Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, affronterà il tema dei limiti e delle risorse delle nuove generazioni nel Mezzogiorno d’Italia. Marco Valeri, docente di Organizzazione aziendale all’Università degli studi Niccolò Cusano e ricercatore, parlerà dell’importanza di prendersi cura dell’altro. Infine, Gloria Manca, specialista in Patologie evolutive e Processi del neuro sviluppo, parlerà della “connettomica del cervello adolescente”.

Sabato 29 aprile, presso il Seminario di San Marco Argentano, si terranno i workshop tematici. Francesco Del Pizzo guiderà quello su “Corpi abitati”, dedicato all’educazione alla polis; Gloria Manca su “Educare alla polis: quali risorse per gli adolescenti corpi e menti”, incentrato sulla salute mentale degli adolescenti; Rossella Palmieri su “Corpi esplosivi”.

Inoltre, ci sarà anche un altro workshop per gli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituti di istruzione secondaria superiore presenti nel territorio della diocesi, presso il Cinema Vittoria a Diamante il venerdì 28 aprile. Entrambi i workshop si concentreranno sul tema “Crescere nonostante: adolescente, soggettività e relazione”.