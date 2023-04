Diocesi: Alba, da domenica appuntamenti in vista della Gmg di Lisbona

In preparazione alle Gionata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona ad inizio agosto, l’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Alba promuove alcuni eventi dedicati ai giovani.

Domenica 30 aprile si terrà il pellegrinaggio diocesano in collaborazione con il gruppo “Andare va bene” sui passi della venerabile madre Scolastica Rivata. Il ritrovo è fissato per le 14.15 in seminario oppure alle 15.30 nella chiesa di Guarene; la conclusione è prevista per le 18.30 al tempio di San Paolo.

Sabato 27 maggio, poi, in occasione della veglia di Pentecoste, i giovani si raduneranno dalle 16 in Santa Margherita. A seguire pellegrinaggio e cena al sacco prima di partecipare in cattedrale alla veglia presieduta dal vescovo Marco Brunetti che conferirà il mandato ai partecipanti alla Giornata mondiale della gioventù.

Domenica 18 giugno i giovani albesi parteciperanno all’incontro regionale a Torino mentre per domenica 23 luglio è in programma l’incontro diocesano.