Diocesi: Padova, martedì 2 maggio la veglia per il lavoro “Insieme”

“Insieme” è il titolo della veglia diocesana per il lavoro presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, in programma martedì 2 maggio 2023, con inizio alle ore 18.45 negli spazi messi a disposizione dalla Società agricola-Impresa sociale “Il Brolo di Teolo” (via IV Novembre 40).

La veglia è l’appuntamento tradizionale organizzato dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova insieme alle associazioni datoriali e ai sindacati a ridosso della Festa del lavoro del primo maggio. Quest’anno si pone a tema la vulnerabilità nel lavoro: vulnerabilità accolta come occasione di sostenibilità integrale.

La precarietà odierna permette di percepire come il tema della vulnerabilità coinvolga tutti e l’intera comunità (pubblico, profit e non profit) è chiamata a farsene carico. L’inclusione lavorativa di persone fragili se portata a sistema permette alle persone di rivivere attraverso il lavoro e alle imprese di trovare strategie organizzative più efficienti.

“Ignorare la vulnerabilità – commenta suor Francesca Fiorese, direttrice della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova – ci fa costruire sistemi economici e processi aziendali insostenibili che rendono tutti vulnerabili, lavoratori e aziende stesse. Quando invece si accoglie la fragilità costitutiva della nostra esistenza, muta l’atteggiamento e quella che chiamiamo inclusione non è solo un vincolo normativo da adempiere, ma l’occasione di rendere il lavoro più vero e sostenibile per tutti”.

Senza dimenticare che quando parliamo di persone vulnerabili non ci si riferisce solo a categorie specifiche di persone svantaggiate, ma sono compresi anche “i giovani per la difficoltà di accesso al lavoro, le donne rispetto alle occupazione familiari e genitoriali, ma anche tutte le persone che mancano di requisiti per accedere al lavoro”.

Come nelle scorse edizioni, la veglia sarà arricchita dai linguaggi artistici che aiutano a rappresentare e dipanare i complessi temi legati al mondo del lavoro. Quest’anno ci sarà la partecipazione di Danceability (proposto dalla Cooperativa sociale “Nuova Idea”) e accompagnerà la serata Guido Marangoni (autore dei libri “Anna che sorride alla pioggia”, “Come stelle portate dal vento”, “Universi di-versi”).

All’ascolto della Parola di Dio e al messaggio del vescovo Cipolla si affiancheranno alcune testimonianze di imprese e lavoratori che dalla vulnerabilità hanno tratto un nuovo potenziale.

Al termine un brindisi offerto da Campagna Amica di Coldiretti Padova e dalla cooperativa sociale Germoglio.