Svizzera: Lugano, domenica messa al Sacro Cuore per la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

In occasione della 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, domenica 30 aprile alle nella basilica del Sacro Cuore in Lugano verrà celebrata una messa animata dai giovani delle comunità Mar a Dentro, Shalom, del Seminario Redemptoris Mater e del Seminario San Carlo, visibile manifestazione del meraviglioso poliedro delle vocazioni.

“Ogni anno – ricordano dalla diocesi in una nota – siamo invitati a ringraziare il Signore per le numerose persone che spendono la loro vita al servizio della Chiesa e del prossimo e per ricordarci che ognuno di noi è chiamato con i suoi talenti a contribuire all’edificazione della Chiesa. Inoltre, non deve mai mancare la supplica a Dio perché susciti sempre numerose e sante vocazioni nel nostro popolo e in tutto il mondo. Pertanto, si rinnova l’invito a portare nel cuore queste intenzioni nella preghiera quotidiana” di domenica 30 aprile.