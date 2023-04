Diocesi: Campobasso-Bojano, al via ciclo di conferenze sulla figura di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI “Toccati dall’Invisibile”

“Toccati dall’Invisibile”. Questo il titolo del ciclo di conferenze sulla figura di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, organizzato dalla Scuola di cultura e formazione socio-politica “G. Toniolo” dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano.

Gli incontri sono in programma nei venerdì 28 aprile, 5 e 11 maggio presso l’auditorium Celestino V in Campobasso, con inizio alle 18, e saranno tenuti da Ylenia Fiorenza, già presidente del Centro culturale internazionale “Joseph Ratzinger”. “Saranno un’occasione preziosa – viene spiegato in una nota – per approfondire gli insegnamenti teologici del Papa emerito Benedetto XVI, che si è spento all’età di 95 anni il 31 dicembre 2022, nonché per riscoprire la sua umanità, la sua spiritualità e il suo pensiero”.

“La proposta della Scuola ‘Toniolo’ – prosegue la nota – mira in particolare a rileggere alcuni testi, tratti proprio dagli scritti del Papa teologo e a riflettere sull’attenzione che Ratzinger ha avuto verso temi dal flusso vitale nella storia contemporanea, come l’incontro con la persona di Gesù Cristo, l’esperienza cristiana, l’amore per la Parola di Dio, l’evangelizzazione, il rapporto fede e scienza, la vita sociale, l’educazione ai valori irrinunciabili della persona”. Agli incontri sarà presente anche l’arcivescovo GianCarlo Bregantini.