Diocesi: Trapani, il 30 aprile mons. Fragnelli presiede l’ordinazione diaconale di Antonino Castelli

Domenica 30 aprile, per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, il seminarista Antonino Castelli sarà ordinato diacono. Il rito di ordinazione si terrà durante la celebrazione eucaristica che si terrà alle 18.15 nella cattedrale “San Lorenzo”.

Castelli, 26 anni, trapanese è entrato in Seminario nel settembre del 2017 frequentando la Facoltà teologica di Palermo dove ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia. Per il giovane trapanese l’ordinazione diaconale è transeunte in quanto si tratta di un’ordinazione propedeutica all’ordinazione presbiterale.