Primo maggio: diocesi San Marino-Montefeltro, lunedì mons. Turazzi presiederà una messa a Gualdicciolo per il mondo del lavoro

Lunedì 1° maggio, in occasione della Festa dei lavoratori, il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, celebrerà una messa per il mondo del lavoro. La celebrazione, in programma alle 11 presso la chiesa di Gualdicciolo dedicata a Sam Giuseppe Lavoratore, vedrà la partecipazione di lavoratori, imprenditori, famiglie, autorità pubbliche e organizzazione del mondo del lavoro.

La ricorrenza – viene sottolineato dalla diocesi in una nota – verrà celebrata “con ancora tante preoccupazioni per il mondo del lavoro. Alle problematiche irrisolte degli ultimi anni, si sono aggiunti gli effetti della guerra in Ucraina, l’aumento dei costi energetici e le difficoltà nel reperire le materie prime. Come spesso accade, poi, le difficoltà gravano prima di tutto sulle spalle dei più fragili, dei disoccupati e dei precari soprattutto quando giovani”. I vescovi italiani – viene ricordato – hanno dedicato il loro messaggio per la Festa dei lavoratori 2023 in particolare a quel 25% della popolazione giovanile in Italia che non trova lavoro. Citando le parole di Papa Francesco circa l’effetto della disoccupazione sui giovani, la Cei sottolinea che “oltre a renderli poveri, la mancanza di lavoro recide nei giovani la capacità di sognare e di sperare e li priva della possibilità di dare un contributo allo sviluppo della società”. I vescovi italiani invitano pertanto a prendere sul serio le aspirazioni dei giovani, le loro critiche all’esistente ed i loro progetti di futuro ed a sostenere le politiche del lavoro che scommettono sulla capacità di futuro dei giovani.