Sinodo: mons. Baturi, “voto alle donne novità significativa anche per la Chiesa italiana”

“La presenza al Sinodo delle donne è una novità significativa, che sposta l’attenzione dal Sinodo dei vescovi al Sinodo della Chiesa universale, dove sono coinvolte tutte le componenti del popolo di Dio, uomini e donne, vescovi e non vescovi”. Lo ha detto mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, a margine della presentazione dei nuovi spot dell’otto per mille, in Filmoteca Vaticana. “Quello della partecipazione e della corresponsabilità che edificano la Chiesa e la sua missione – ha proseguito Baturi – è un tema fondante dell’andamento sinodale che Papa Francesco ha impresso alla Chiesa e che riguarda anche la Chiesa italiana, che non vede una separazione tra l’ordine sacro e i fedeli laici, tutti corresponsabili e partecipi del cammino della Chiesa e della sua missione”.