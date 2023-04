Papa Francesco: ricevuto in udienza il primo ministro dell’Ucraina

Foto Vatican Media/SIR

È durato circa mezz’ora il colloquio privato tra il Papa e il primo ministro dell’Ucraina, Denys Shmyhal. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede. Papa Francesco ha donato al premier ucraino la fusione in bronzo di un fiore che nasce con la scritta “La pace è un fiore fragile”, oltre al Messaggio per la Pace di quest’anno, al documento sulla Fratellanza Umana, al libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev, e al volume “Un’Enciclica sulla pace in Ucraina”. Il primo ministro ucraino ha donato al Santo Padre la riproduzione di una caraffa in ceramica raffigurante un gallo, rimasta intatta dopo un bombardamento nei pressi di Kiev, spighe di grano dall’Ucraina e un libro di foto sulla guerra in corso e la resistenza del popolo ucraino.