Eurostat: asilo e status di rifugiato nell’Ue. Numeri in aumento, 384mila nel 2022. 40% dei migranti in Germania, uno su dieci in Italia

“Nel 2022, i Paesi dell’Ue hanno concesso lo status di protezione a 384.245 richiedenti asilo, in aumento del 40% rispetto al 2021 (275.040)”. Queste informazioni provengono dai dati sulle decisioni in materia di asilo pubblicati oggi da Eurostat. Tra i richiedenti asilo a cui è stato concesso lo status di protezione nel 2022 nell’Unione, il 44% ha ricevuto lo status di rifugiato, il 31% ha ricevuto protezione sussidiaria e il 25% ha ricevuto protezione umanitaria. Rispetto al 2021, il numero di status di rifugiato concesso è aumentato – come spiegano a Eurostat, del 22%, la protezione sussidiaria è aumentata del 48% e la protezione umanitaria ha registrato l’incremento maggiore con il 72%. “Il numero più alto di persone che hanno ricevuto lo status di protezione è stato segnalato dalla Germania (159.365, 41% del totale Ue), davanti a Francia (49.990, 13%), Italia (39.660, 10%) e Spagna (35.765, 9%). Insieme, questi quattro Paesi hanno concesso il 73% delle richieste di protezione a livello Ue”. Il gruppo più numeroso che ha ottenuto lo status di protezione nell’Ue nel 2022 è stato quello dei siriani (il 29% del numero totale di persone a cui è stato concesso lo status di protezione). Seguono afgani (23%) e venezuelani (6%). Alla maggior parte dei siriani (68%) e degli afgani (55%) è stato concesso lo status di protezione in Germania, mentre quasi tutti i venezuelani (92%) hanno ottenuto lo status di protezione in Spagna.