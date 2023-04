Educazione alimentare: Bari, sabato migliaia di bambini alla maxifattoria di Coldiretti

Migliaia di bambini da tutta Italia, insieme a educatori, docenti, psicologi e rappresentanti delle Istituzioni, arriveranno al centro di Bari che sarà trasformata in una maxi fattoria. I piccoli ospiti mungeranno le mucche e cureranno gli animali nella stalla della biodiversità, impareranno a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocheranno a fare la spesa come i grandi, andranno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto sensoriale e della pet therapy con gli asini. L’appuntamento è per sabato 29 aprile, dalle 9, al Villaggio Coldiretti nel lungomare Imperatore Augusto a Bari con la Festa dell’educazione alimentare promossa dalle donne della Coldiretti che ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad accogliere i piccoli ospiti ci saranno, tra gli altri, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. Sarà presentata l’indagine Coldiretti su “I bambini e l’alimentazione” con il report sul boom delle fattorie didattiche presenti nelle campagne italiane che collaborano con le scuole e possono accogliere durante l’estate i bambini in sicurezza con attività ricreative ed educative a contatto con la natura nei grandi spazi all’aria aperta.

L’iniziativa educativa vede l’adesione istituzionale del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma anche la partecipazione di Ospedale Bambino Gesù, Università Telematica San Raffaele; Lega Pro-Lega Italiana Calcio professionistico; Fipav-Federazione italiana pallavolo; Sip-Società italiana di pediatria; Sport e salute; Fondazione Ant; Fondazione “Osservatorio Agromafie”, Rainbow, Rete Clima.